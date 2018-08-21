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21 Ağustos 2018 23:12

Leylek göçü 10 köyü elektriksiz bıraktı

Bursa’nın İznik ilçesinde leyleklerin toplu göçü nedeniyle 10 köyde elektrik kesintisi yaşandı.

Leylek göçü 10 köyü elektriksiz bıraktı

21 Ağustos 2018 23:12


İznik’te leyleklerin toplu göçü Drazali, Çiçekli, Dereköy, Karatekin, Yenişerefiye, Şerefiye, Çampınar, Çamoluk, Hocaköy ve Çamdibi köylerini elektriksiz bıraktı. Sonbahar yaklaşırken, daha sıcak bölgelere sürüler halinde göç eden leylekler, yüksek gerilim hatlarına zarar vererek elektrik kesintisine neden oldu. Edinilen bilgiye göre, UEDAŞ ekipleri, leyleklerin yüksek gerilim hattı tellerinin üzerine tünemesi sonucu meydana gelen elektrik kesintisine anında müdahale ediyor. Adeta leylek nöbeti tutan ekipler, köylüleri elektriksiz bırakmamak için çaba sarf ediyor.




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