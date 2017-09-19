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19 Eylül 2017 09:20

Leyleklerin profesör babası

Bursa’da, emekli bir öğretim üyesi, leyleklerin göç mevsiminde elektrik telleri yüzünden ölmemeler için her yıl nöbet tutuyor.

Leyleklerin profesör babası

19 Eylül 2017 09:20


Hayatını leyleklere adayan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İsmet Arıcı, 2004 yılından itibaren Bursa’da leyleklerin göç dönemi olan ilkbahar ve sonbaharda onbeşer gün nöbet tutuyor. Elektrik tellerine temas edip ölen leyleklerin emniyeti için göç mevsimlerinde seferber olan İsmet Arıcı, dağ bayır demeden gece gündüz leylekleri takip ediyor. Bursa’nın leyleklerin göç güzergâhında olması sebebiyle adeta bu sevimli kuşlarla yatıp kalkan Arıcı, göç yolunda binlerce leyleğin telef olmasını önledi. Arıcı, elektrik dağıtım şirketi UEDAŞ ile yaptığı görüşmelerle leylek ölümlerini azaltmayı başardı. Leylekler Bursa’ya gelirken onları karşılayan ve göç ederken de uğurlayan Arıcı, leyleklerin babası olarak biliniyor.


Bursa’ya geldikten sonra kendini leyleri korumaya adadığını ifade eden Prof. İsmet Arıcı, "Bursa’ya ilk geldiğimde leylek ölümlerinin çok olduğunu gördüm. Bir şeyler yapmamız gerektiğine karar verdim. Yıllardır Bursa’da leyleklerin korunması için çalışmalar yapıyorum. Bilhassa leyleklerin geliş ve göç ediş zamanlarında onları bir ay boyunca gece gündüz takip ediyorum. UEDAŞ ile yaptığımız çalışmalarda bunu büyük ölçüde başardık. Leylekler göç zamanı elektrik tellerine temas edip ölüyorlardı. Leylekler benim hayatımın bir parçası" dedi.




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