Limak Uludağ Elektrik basın mensuplarıyla bir araya geldi

Enerji şirketi yöneticilerinin ve medya mensuplarının katılımıyla gerçekleşen iftarda günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac; “3 milyon abone ve yaklaşık 5 milyon vatandaşımıza kaliteli, hızlı ve nitelikli hizmet üretmenin gayreti içerisindeyiz. Önceliğimiz koşulsuz müşteri memnuniyeti. Tüm personelimiz ile konut, iş yeri ve sanayi kuruluşlarımıza kesintisiz hizmet vermek, teknolojinin ve çağın sunduğu imkanları sonuna kadar kullanarak yenilikçi, hızlı ulaşılabilir ve esneklik sağlayan ek hizmetler ile vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak en önemli hedefimiz.Teknolojinin bizlere sunduğu tüm iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanarak müşterilerimize kulak veriyor ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. İletişim çalışmalarımızda, kamunun sesi ve vicdanı olarak hazırladığınız haberler ve köşe yazılarınız ile bizlere destek verdiğiniz için kurumum adına sizlere teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin yapıcı öneri ve destekleri ile daha iyiye ulaşmak için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte yoğun çaba sarfediyoruz”dedi.

“Birlikteliklerimizin daim olmasını diliyorum”

Hayatın koşuşturmacası ve yaşanan yoğun dünyevi meşguliyet ve problemler içerisinde, manevi dünyada bazı eksilmeler ve kayıplar yaşanabildiğini belirten Aytac; “Enerjisi azalan cihazların bir güç kaynağına bağlanma ihtiyacı gibi, kalp dünyamızda yaşanan bu erozyonların telafisi için de, Ramazan ayından, manevi enerjinin depolandığı, gönüllerimize zindelik ve bunalmış bedenlerimize hayat bahşedilen bir dönem olarak istifade ettik. Son günlerini idrak ettiğimiz Ramazan ayının bizlere, milletimize, memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum. Böyle güzel sofralarda birlikteliklerimiz daim olur inşallah; sağlık, huzur, mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum.” diye konuştu. Gecenin sonunda masaları tek tek gezerek sohbet eden Genel Müdür Ali Erman Aytac;

katılımları için basın mensuplarına teşekkür etti.