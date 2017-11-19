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19 Kasım 2017 00:20

LPG’li otomobil alev topuna döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde açık otoparkta seyir halinde olan özel otomobilin ön kısmı biranda yanmaya başlayarak alev topuna döndü.

LPG’li otomobil alev topuna döndü

19 Kasım 2017 00:20

Sürücü kendisini araçtan güçlükle dışarı atarken, otomobil itfaiye ekiplerince söndürülmesine rağmen kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, 16 F 4586 plakalı özel otomobil ile Cuma Mahallesi Elektrik Sokak üzerindeki Belediye Ek Hizmet Binası arkasında bulunan açık otoparka gelen sürücü Erhan Aş, otomobili park etmek istediği sırada, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Otomobilin alev aldığını gören sürücü, aracı park ederek itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, ön kısmı alev topuna dönen otomobildeki yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangın çevredeki diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.


Emniyet ekipleri ise, otomobilin LPG’li olması nedeniyle patlama riski bulunduğu için meraklı vatandaşları aracın çevresinden uzaklaştırmaya çalışırken, bazıları cep telefonlarıyla yangını görüntülemeye çalıştı.




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