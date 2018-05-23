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23 Mayıs 2018 16:55

Maaş kartını bankamatikte unutan vatandaşın 700 lirası çalındı

Bursa’da bankamatikte maaş kartını unutan vatandaşın, başka biri tarafından 700 lirası çalındı.

Maaş kartını bankamatikte unutan vatandaşın 700 lirası çalındı

23 Mayıs 2018 16:55


Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan İnönü Caddesinde bulunan bir bankamatikte gerçekleşen olayda, 56 yaşındaki M.K. maaşının bir kısmını çektikten sonra kartını bankamatikte takılı unuttu. Yoldan geçerken kartın bankamatikte takılı olduğunu fark eden 47 yaşındaki E.K. fırsattan yararlanarak hesapta bulunan 700 lirayı alıp kayıplara karıştı. O anları bankanın güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin kameradan teşhis ettiği şüpheli kısa süre yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli E.K. adliyeye sevk edildi.




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