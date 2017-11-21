Mahmutoğlu ve Ermiş Letonya maçını değerlendirdi

2019 yılında Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’na katılabilmek için eleme karşılaşmaları oynayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, cuma günü Bursa Tofaş Spor Salonu’nda Letonya’yı ağırlayacak. Bursa’da çalışmalarına aralıksız devam eden ay-yıldızlılar antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe Doğuş ve A Milli Basketbol Takımı’nın deneyimli oyuncusu Melih Mahmutoğlu ve Tofaş’ın oyuncusu Barış Ermiş, taraftarın savaşan bir takım göreceklerini söyledi.

Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu, Milli Takım sürecinin hayırlı olmasını dileyerek, “İnşallah oyuncular açısında da en güzel şekilde geçer. Aslında takımların nasıl olacağını, ne şekilde oynayacaklarını bilemiyoruz. Çünkü Euroleague oyuncuları gelemeyebiliyor. Şu an Letonya’nın nasıl bir takım olacağını sürpriz olacak. Ama gelecek oyuncuları biliyoruz. Oyunculara bakarak takımı analiz edebileceğiz. Ama bizim için önemi olan kendi basketbolumuzu sahaya yansıtmaktır. Herkesin bildiği gibi biz ev sahibi durumdayken çok coşkulu oynuyoruz. Bunu Avrupa Şampiyonası’nda gösterdik. Maçın sonuna kadar savaşıyoruz. Yine aynı kimlik ile sahada olacağız. Sonucunda da Letonya karşısında kazanmak istiyoruz. Buraya bütün Bursa halkını davet ediyoruz. Burada güzel bir ortam olacak. Bilet satışlarından bunu anlayabiliyoruz. Sonra Ukrayna maçını kazanarak iki de iki yapıp en sağlıklı bir şekilde bu süreci geçirmek istiyoruz” dedi.

“Doğru bir sezon ilerlemiyor”

Euroleague ile milli maçlar takvimini de değerlendiren Mahmutoğlu, “Şu an sağlıklı ve doğru bir ortam yok. Oyuncular bu sene düşünülmüyor. Gerçekten çok yoğun bir tempodan çıkıyoruz. Eurolegue’de arka arkaya maçlar oynayıp Moskova’dan Eskişehir’e uçtuk. Burada maçı oynadık ve ertesi gün buraya geldik. Biz tabi ki oyuncular olarak bu kutsal formayı giydiğimiz için çok mutluyuz. Ama burada oyuncular zor durumda kalıyor. Son bir ay içinde bunu daha iyi gördük. Çeşitli eleştiriler aldık. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Oyuncular için kesinlikle doğru bir sezon ilerlemiyor. Hiçbir oyuncu ciddi sakatlıklar yaşamadan bu seneyi atlatırız. Burada çok fazla söylenecek şey var ama söyleyemiyoruz” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Doğuş ve Milli Takım’da performansını arttırarak oynamaya devam edeceğini sözlerine ekleyen Mahmutoğlu, “Her zaman basketbolumun üzerine koyarak gitmek istiyorum. Tabi Fenerbahçe’de başlayarak üzerine Milli Takım süreci de benim için çok iyi geçti. Fenerbahçe’de kaptan olarak kupalar kaldırmaya devam ederim. Ben oyuncu olarak hayatımda iki en değerli iki formayı giyiyorum. Birisi Milli Takım forması bir diğeri de Fenerbahçe formasıdır. Ben burada Fenerbahçe’deyken her zaman en iyisini vermeye çalışıyorum. Türkiye forması giydiğim zaman da en iyisini vermeye çalışıyorum. Ne kadar zor koşullar olsa da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Basketbolumun üstüne koyarak hem Milli Takım hem de Fenerbahçe’de en iyisi için sahada olacağım” dedi.

“Bursa seyircisini salona bekliyoruz”

Tofaş’ın başarılı oyuncusu Barış Ermiş ise, “Öncelikle zorlu iki maç. Bunun sezon arasında olmasında bir çalkantıları vardı. Sonuçta buradayız. Cuma günü bütün Bursa seyircisini salonu doldurmasını, bizi sonuna kadar desteklemesini bekliyoruz. Biz kısa sürede elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Savaşan bir takım göreceklerinden kimsenin şüphesi olmasın. 3 senedir Bursa’dayım. Sahayı dolduran bir seyirci var. Bu Milli maç. Bunun yeri daha başka. Çok coşkulu bir seyirci. Çok önemli bir maç. Kendi sahamızda bir maç kaybetmemiz gerekiyor. Maç boyunca seyircimiz desteklerini bizden esirgemesin” diye konuştu.