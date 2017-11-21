Marmarabirlik’ten üreticiye 79 milyon TL’lik peşin ödeme

23 Kasım’da yapılacak 4. dilim ödeme ile birlikte üreticiye bugüne kadar toplam 79 milyon TL ödenmiş olacak.

Ürün alım fiyatlarıyla zeytin üreticisinin yüzünü güldüren Marmarabirlik, kampanya kapsamında ürün alım bedellerinin yüzde 80’ini haftalık dilimlerle peşin ödüyor. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 25 Ekim’de başlayan 2017-2018 ürün alım kampanyası kapsamında bugüne kadar 141,5 milyon TL karşılığında 23 bin ton zeytin alımı yapıldığını belirterek, "23 Kasım Perşembe günü yapılacak 4. dilim ödeme ile birlikte üreticiye toplam ürün bedelinin 79 milyon TL’si peşin ödenmiş olacak. Ortaklarımız ödemeyi aynı gün hesaplarından alabilirler" diye konuştu.

Başkan Asa, bu yıl üreticilerin talebi üzerine ürün alımları başlamadan 18 Ekim’de fiyatların açıklandığını vurgulayarak, tavan 11,75 TL, taban 4,10 TL olarak açıklanan fiyatların bir önceki yılın ortalama yüzde 35 üzerinde olduğunu kaydetti. Üretici ortaklardan 56 bin 560 ton rekolte beyanı alındığını hatırlatan Asa, bugün itibariyle 8 kooperatif bölgesinde ürün alımlarının devam ettiğini söyledi.

Üreticinin emeğinin karşılığını en kısa sürede alabilmesi için ürün bedellerinin yüzde 80’ini kampanya bitmeden haftalık dilimler halinde ödediklerini kaydeden Asa, geri kalan yüzde 20’lik dilimin ise mümkün olan en kısa sürede ödeneceğini bildirdi.

Asa, ürün bedellerini öderken 1 lira dahi kredi kullanmadıklarına işaret ederek, "Marmarabirlik, ortağından aldığı destekle gücüne güç katıyor. Marmarabirlik bir yandan ürün bedellerini öderken diğer yandan geçmiş döneme ait eski borçları da ödemektedir. Marmarabirlik’in önceki döneme ait olan ve 2007’de alınan 60 milyon TL Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kredisi 2013 yılında yapılandırılmış olup, halen taksitler halinde eski döneme ait borçları ödemeye de devam etmekteyiz. Bunun yanında bir yandan son 7 yılda yaklaşık 65 milyon TL’lik yatırım yaparken, diğer yandan ortaklarımıza 17 milyon TL kar payı dağıtmaktayız. Bu başarı üreticinin başarısı, bu kurum üreticinin sigortasıdır. Marmarabirlik ortaklarının bugün itibariyle kooperatifine sahip çıktığını görmekteyiz. Toplamda 23 bin ton zeytin alımının gerçekleşmiş olması bunun bir göstergesidir. Kurum adına ortaklarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Hedef 50 bin ton ürün satmak

Başkan Asa, kampanya sonunda 50 bin ton ürün almayı hedeflediklerini belirterek, Marmarabirlik’in 40 bin tonlara ulaşan satışlarının sürdürülebilir olması için hedeflediği ürünü alması gerektiğini söyledi. Üretici ortaklara seslenen Asa, "Marmarabirlik kazanırsa üretici kazanır. Ortaklarımızın beyan ettiği ürünü teslim etmesi, Marmarabirlik’in hedeflediği alım miktarına ulaşması demektir. Marmarabirlik’in daha fazla ürün satabilmesi için alımların ve stoklarımızın düzenli olması gerekir. Hedefimiz iki yıl sonra 50 bin ton ürün satışı gerçekleştirmektir. Bu da firesi ile birlikte en az 60 bin ton ürün alımı demektir. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak kampanya döneminde üreticimizin yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Kooperatifine sahip çıkan ortaklarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, beyan ettikleri ürünü teslim etmeyen ortaklarımızın da kooperatiflerine sahip çıkmalarını bekliyoruz. Unutmayalım ki Marmarabirlik’in geleceği sizin geleceğinizdir."