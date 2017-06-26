Merdiven altı estetik can yakıyor

Günümüz kadınının ve erkeğinin dış güzelliğine daha dikkat eder hale gelmesi ve gelişen tıbbi imkanlar sayesinde estetik sektörünün son on yıldır rağbet gördüğünü belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, insan sağlığını hiçe sayan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Ufuk Aydın, “Medikal estetik adıyla anılan botoks, dolgu gibi uygulamalar estetik plastik cerrahlar, dermatologlar ya da kanunen yetkili özel eğitim almış doktorlarca yapılabilir. Estetik cerrahi ameliyatları ise 6 yıllık tıp eğitimi sonrasında ek 6 yıl plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlık dalını tamamlayan uzmanlarca icra edilebilir” diye konuştu.

İşinin ehli olan hekimin, elindeki materyal ile insan anatomisine hakim bir şekilde kişiyi mutlu eden sonuçlar verebileceğini belirten Aydın, "Yasa ile netleştirilmiş doktor kontrolünde olması gereken işlemlerin tıbbi eğitimi olmayan kişilerce yapılması insan sağlığını ciddi şekilde tehlikeye sokmaktır. Kişilerin bütçesini zorlamamak adına gayrisıhhi şartlarda yapılan işlemler medyadaki son yansımalarda da görüldüğü gibi umulmayan kötü sonuçlarla geri dönmektedir" dedi.

Hekim dahi olmayan kişilerce gerçekleştirilen estetik uygulamalardan mağdur olan kişilerin her şeye rağmen hukuki haklarını arayabileceğini dile getiren Aydın, "Mağdurların ‘sahte uzman’ hakkında savcılık ve Sağlık Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir. Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a göre ’Diploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak’ suçtur. Güzelleşeyim derken sağlığınızı gözardı etmeyin. Danışmanlık aldığınız hekimin diplomasını sorgulamak, kullanılacak cihazla veya enjeksiyonlu bir işlemde enjeksiyon içeriğiyle ilgili bilgi almak, yapılacak işlem hakkında aklınıza takılan sorular için ayrıntılı bilgi talep etmek en tabii hakkınızdır" şeklinde konuştu.