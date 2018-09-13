Bursa İnegöl Belediyesi, mevsimlik tarım işçisi olarak yaz dönemlerinde şehrimize gelen vatandaşlara ‘hastalıkların zararlarının bilinmesi' ve hasadın daha verimli olması adına ‘hasat da uygulanması gereken metotlar' konularını içeren eğitim semineri düzenledi. İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen eğitimden 100'e yakın mevsimlik işçi faydalandı.

Sanayi şehri olduğu kadar aynı zamanda bir tarım şehri de olan İnegöl'de, İnegöl Belediyesi'nin bu alanda hayata geçirdiği çalışmalar devam ediyor. Kış sezonlarında düzenlenen çiftçi eğitim seminerleriyle bugüne kadar binlerce çiftçiyi daha bilinçli tarım yapmaya yönlendiren İnegöl Belediyesi, bu defa yaz dönemlerinde şehrimize mevsimlik tarım işçisi olarak gelen vatandaşları bilinçlendirmek adına bir çalışma başlattı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliği ile mevsimlik işçilere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

‘Hastalıkların zararlarının bilinmesi' ve hasadın daha verimli olması adına ‘hasat da uygulanması gereken metotlar' konularını içeren eğitim semineri, Çarşamba akşamı Cerrah İlk ve Ortaokulu çok amaçlı salonunda düzenlendi. Seminere İnegöl Belediye Başkan Vekili Ahmet Kara, AK Partili yöneticiler ve İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren de katılırken, İlçe Tarım Müdürlüğü uzman personeli mevsimlik tarım işçilerine eğitim verdi.

Tarımda en önemli unsur iş gücü

Seminer öncesi bir konuşma yapan İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren, “Siz çiftçilerimize bir katkısı olması için bir eğitim programı düzenledik. Sizler ekmek parası kazanmak için memleketlerinizden kalkıp buralara geliyorsunuz. Bazı haklardan mahrum kalabiliyorsunuz. Biz de en azından bunun eğitim kısmını telafi etmek istedik. İlçe Tarım Müdürlüğü ve paydaş kurumumuz İnegöl Belediyesi ile sizin tarafınızdan hangi konuda olursa olsun bir eğitim talebiniz olursa biz muhakkak suretle bunu karşılarız. Siz burada bizim tarım sektörümüzün emekçilerisiniz. Bizim için bu çok değerli. Çünkü tarımda en önemli unsurlardan biri de iş gücü. Sizlerin sayesinde biz bu işi hallediyoruz. Biz de elimizden geldiğince sizin eksiklerinizi ve ihtiyaçlarınızı gidereceğiz. Sadece bu akşam değil ne zaman ne şekilde hangi konuda olursa olsun eğitimle ilgili sorununuz olursa biz sizlerin yanındayız” dedi.

Kara, konuşmasında eğitim programına ilişkin de konuştu. Mevsimlik işçilerin daha verimli çalışmaları adına bu seminerin organize edildiğini ifade eden Ahmet Kara; “Sizler helalinden alın teriyle para kazanmak için buraya geldiniz. Helal kazançlar diliyorum. Tabi işinizi güzel ve doğru yapmanız da çok önemli. Bilgi eksikliğinizi tamamlamak için İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Belediyemiz işbirliği ile hastalıkların zararları, hasadın daha verimli olması konularında bilgiler verecek. Neticede ülke ekonomisine katkı sağlamak adına yapılan çalışmalar bunlar. Arkadaşlarımız sizlerden daha verimli çalışmanızı temin için seminer verecekler” ifadelerini kullandı.