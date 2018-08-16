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16 Ağustos 2018 13:50

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına jandarma şefkati

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde jandarma timleri mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına jandarma şefkati

16 Ağustos 2018 13:50

Ailelere broşür dağıtan askerler, çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.


Jandarma ekipleri, Çeltikçi Mahallesi’nde mevsimlik işçilerin çocuklarını ziyaret etti. Çocuk kaçırılma ve kaybolma vak’alarına karşı aileler bilgilendirildi. Broşür dağıtıldı ve çeşitli ikramda bulunuldu. Yenişehir Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Burak Dural, bayramda bu ziyareti yeniden yapacaklarını belirterek, “Mevsimlik işçilerimizin kaldığı çadırları sık sık ziyaret ediyoruz. Dertlerini dinleyip çare bulmaya çalışıyoruz. Bu bölgelerimizde hiçbir hadise olmaması bizleri mutlu ediyor. Bu gün yaptığımız ziyarette de özellikle çocuk kaçırılma ve kaybolma vak’larına dikkat çektik. Bunun için çeşitli broşürler dağıttık. Aileleri bilgilendirdik ve çocuklarımıza çeşitli ikramlarımız oldu” dedi.




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