MHP Bursa 2. Bölgede 4. sıradan Muhammet Tekin aday oldu

Bölge 4. sıradan Muhammet Tekin’in aday olduğu duyuruldu.

MHP Teşkilatlarının neredeyse her kademesinde görev alan, Gemlik Ülkü Ocaklarından yetişen, Bursa Ülkü Ocaklarında da Başkan Yardımcılığı ve farklı görevlerde bulunan Tekin, MHP Genel Merkezi’nde 2 dönemdir Merkez Disiplin Kurulu üyesi olarak görev almaktaydı. Bilgi birikimi ve konuştuğu konulara hakimiyeti sebebiyle camia içerisinde entelektüel kimliği ile ön plana çıkan Tekin aslen Artvinli olup, yaşamını Gemlik’te sürdürmektedir. İş hayatı münasebetiyle de Orhangazi ve İznik’te zamanının bir bölümünü geçiren Muhammet Tekin’in adaylığı hem bölgede hem de MHP camiasında memnuniyetle karşılandı.