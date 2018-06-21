MHP Bursa milletvekili adayı Fevzi Zırhlıoğlu:

Bursa’yı karış karış gezen ve sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayan Zırhlıoğlu, Yıldırım İncirli Caddesi esnafını ziyaret ederek, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatıp Cumhur ittifakına destek istedi. Zırhlıoğlu, “İstikrarlı bir ekonomik büyüme ve güçlü üretim ekonomisi tesis edeceğiz. Üreten, istihdam oluşturan ve üretilen değerden her kesimin katkısı ölçüsünde adil pay almasını sağlayacağız. Üretim sürecinde yer alamayan muhtaçların ise sosyal koruma programıyla desteklenmelerini ve yoksulluktan kurtarılmalarını öngören bir sosyal refah düzeni oluşturulacağız. Sosyal refah politikamızın esasını, öncelikle fakir insanların yoksulluktan kalıcı bir şekilde kurtarılması teşkil ediyor. Yoksulluk sınırının altında hiçbir vatandaşın bırakılmaması, toplumun refah seviyenin yükseltilmesi bunun esasını oluşturmaktadır. 24 Haziran 2018 seçimlerini takip eden beş yıl süresince cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurum ve kurallarıyla yerleşip kökleşmesi için verdiğimiz destek, üstlendiğimiz sorumluluk, gösterdiğimiz açık tavır, samimiyet ve sürekliliğini koruyacaktır. Küresel ve bölgesel ittifakların çatırdadığı ve müttefik gördüğümüz ülkelerin terörist gruplarla dahi iş birliği yaptığı bir süreçte, yurt içinde milli birlik ve beraberliği temin edip ilerletmek, hepimiz için bir vatan görevidir. Türkiye, küresel dünyada söz sahibi, siyasî, ekonomik ve diplomatik alanda belirleyici bir güç olacak, silahlı kuvvetleri dünyanın en güçlü ve caydırıcı üç ordusundan biri haline gelecektir. Eğitim, sağlık, adalet, hukuk, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları, sürdürülebilir kalkınma, sağlıklı çevre ve engelli şartları gibi evrensel normları esas alan memleketimiz, insanî gelişmişlik endeksinde en üst sıralarda yer alacaktır. Bilim, teknolojiye, insanlık yararına gelişmelere katkı yapacaktır. Dünyanın her yerinde yüksek teknolojili Türk malı ürünler yer alacak ve en çok tercih edilen mallar olacaktır” şeklinde konuştu.