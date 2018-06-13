MHP Genel Sekreteri Büyükataman:

Bir cumhurbaşkanı adayı düşünün ki eli kanlı terör örgütünün cumhurbaşkanı adayını ceza evinde ziyaret ediyor ve milletin gözünün içine baka baka ne var bunda diye adeta meydan okuyor" ifadelerini kullandı.

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa’nın Karacabey ilçesinde vatandaşlarla buluşup 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Burada vatandaşlara hitap eden Büyükataman, "Türkiye’de uzun yıllardır ağır bedeller ödemememize vesile olan terör belası bu ülkenin birlik ve kardeşliğini hedef alan bölücü terör örgütü belası ne yazık ki can yakmaya devam ediyor. Terör örgütü hala Türkiye’yi meşgul etmeye devam ediyor. Terör sorunu Türkiye’nin önemli ve öncelikli sorunu olma özelliğini hala muhafaza ediyor. Türkiye bu sorunu mutlaka halledecektir. Bu sorunun üstesinden bedeli neye mal olursa olsun gelecektir. Bu 5 benzemezler Cumhur İttifakı karşısında vaziyet alanlar Türkiye’nin vermiş olduğu şerefli mücadeleden ne yazık ki rahatsızlık duyduklarını ifade etmekten geri durmuyorlar. Bir cumhurbaşkanı adayı düşünün ki eli kanlı terör örgütünün cumhurbaşkanı adayını ceza evinde ziyaret ediyor ve milletin gözünün içine baka baka ne var bunda diye adeta meydan okuyor. Türkiye’de bir Kürt sorunu olduğunu utanmadan sıkılmadan dillendirebiliyor. Türkiye’de 81 milyon vatandaşımızda etnik kimliği ne olursa olsun kendisini nasıl ifade ediyorsa etsin bu millet birdir beraberdir, etle tırnak misali yüz yıllardır birlikte bu coğrafyada beraberce yaşamaktadırlar. Bunları etnik ve inanç temelinde ayrıştırarak olmayan sorunu adeta oluşturmanın gayreti girmenin içerisine girmek bu milletin geleceğine ihanetten başka bir şey değildir. 24 Haziran’da tarihi bir karar alacağız. İnşallah ortaya koyacağımız iradeyle Cumhur İttifakı’nı oluşturan her iki siyasi partinin oluşturduğu bu birlikteliği anayasayı değiştirecek mahiyette bir çoğunlukla inşallah birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıyacağız” şeklinde konuştu.