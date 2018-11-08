MHP il teşkilatından Panorama 1326'ya ziyaret

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa il teşkilatı, dünyanın tam panoramik en büyük müzesine hayran kaldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmanlı'nın beylikten cihan devletine yolculuğunun temel taşlarından olan Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı ile beraberindeki heyete ilk olarak müzenin giriş katında yer alan 16 büyük tabloyu gezdiren Başkan Dündar, daha sonra geleneksel çiniler, amfi sahne, kütüphane ve konferans salonları hakkında bilgiler verdi. Dev kubbede 6 Nisan 1326 gününün anlatıldığı panoramik resmi inceleyen MHP teşkilatı, kurucu şehir Bursa'da adeta tarihi bir yolculuğa çıktıklarını belirtti.

Gelecek nesillere böylesine güzel bir kültür mirası bıraktığı için Başkan Dündar'a teşekkür eden İl Başkanı Cihangir Kalkancı, “Fetih Müzesi'nde birden fazla yapının koordinasyonu karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik. Önümüzdeki yıllarda genç nesillerimizin tarihlerini görmeleri adına büyüleyici bir eser olmuş. Aynı zamanda kültür merkezi olarak kullanılacak olması da bizler için önemli. Emeği geçen herkesi cânı gönülden tebrik ediyorum'' dedi.