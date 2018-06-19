Millet Kıraathanesi Bursa’da açılıyor

Osmangazi Belediyesi tarafından Muradiye Mahallesi’nde 16. yüzyılda Şeyh Ahmet tarafından yaptırılan 3 oda, 1 mutfak, 1 sofa ve avlusu bulunan Kedili Tekke’si kitaplarla donatılarak "Millet Kıraathanesi" olarak hizmet verecek. İnternet, çay ve kekin ücretsiz olduğu bu hizmetten tüm vatandaşlar faydalanacak. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, zamanında tekke olarak kullanılan bu yerin restoresinin tamamlandığını ve Millet Kıraathanesi olarak hizmet vereceğini söyledi. Burasının çöküntü halde olduğunu belirten Dündar, "Osmangazi Belediyesi burasını kamulaştırmasını ve projeyi yaptı. O çöküntü alanın kaldırarak mahalleye bir güzellik getirdik. Burasının sosyal maksatlı kullanılması adına belediyemiz yeni projeler üretmiş oluyor. Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu şekliyle Millet Kıraathaneleri’nden birisi olacak. Zaten daha önce buraları sosyal amaçlı kullanılmıştı. Bizler buraya kütüphane yaparak, interneti koyacağız öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız vaktini geçirebileceği bir mekana dönüştürüyoruz. Tarihi eserlerin ayağa kaldırılması, çevreye vermiş olduğu değerle birlikte diğer eserlerinde bu yönde çalışma yapılmasına vesile oluyor. Yanda bir camimiz var, oranın da restorasyonu devam ediyor. Belediyemiz ve vakıflar tarafından ayağa kaldırılıyor. Belediyemiz bu tür faaliyetleri sürekli yapıyor. Bizim belediyemizin tarihi eser restorasyonu çok özel bir iş değil, sıradan bir çalışmadır. Bunları plan program çerçevesinde yapılıyor" dedi.

Millet Kıraathanesi’nin önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.