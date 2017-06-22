Milletvekili Şahin’den ramazan bayramı mesajı

Bayramlarda, kaygıların ve sıkıntıların geri plana itildiğine, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiğine, insan ilişkilerinin güçlendiğine ve umutların yeşerdiğine vurgu yapan Milletvekili Hüseyin Şahin, şunları söyledi:

"Bayramlarda birlik ve dayanışmamızı arttırmalı, geleceğe yönelik umutlarımızı her alanda korumalıyız. Bayramların anlamını, güzelliğini ve değerini, sayılı bayram günleriyle sınırlı tutmayarak hayatın her alanında hatırlamalıyız. Bayramları bayram yapan onu yaşayan ve yaşatanlardır. İslam âleminin tamamında bayramın bayram tadında kutlanmasını umut ediyoruz. Suriye, Filistin ve Irakla birlikte bütün dünya üzerinde devam eden zulümlerin, savaşların, kanın, şiddetin ve iç çekişmelerin dinmesini, kan ve gözyaşının akmadığı günlerin gelmesini Yüce Allah’tan temenni ediyoruz. Bu vesile ile herkese hayırlı ve güzel bir bayram diliyorum."