Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 12:49

Mimarlar Odası Bursa Şubesi yönetim kurulu üyeleri topluca istifa etti

Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Şimşek başta olmak üzere 8 yönetim kurulu üyesi görevinden topluca istifa etti.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi yönetim kurulu üyeleri topluca istifa etti

29 Haziran 2017 12:49


Bursa Akademik Odaları Birliği I(BAOB) Mimarlar Odası Bursa Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Can Şimşek ve 8 yönetim kurulu üyesi genel merkezle ters düştükleri gerekçesiyle görevinden istifa etti. Şimşek, “Mimarlar Odası Bursa Şubesi 16’ıncı dönem yönetim kurulu üyeleri olarak şubemizde yönetici kimliklerimizle son kez bir arada olduğumuzu üzülerek bildiriyoruz. Meslekte haksız rekabeti önlemenin en önemli koşullarından biri olan mimarlık konusunda hep hassas davrandık. Siyaset ayırt etmeden yerel yönetimlerin birçoğu ile görüştük. ‘Biz yapalım’ demedik, ‘yarışmayla yapalım’ dedik” diye konuştu.


Kütahya, Bilecik, İnegöl ve Gemlik temsilcilikleri ile ilişkilerini hep sıcak tuttuklarını dile getiren Şimşek, “Yönetimin bize yaptığı gibi ‘ödentilerini göndersinler, ayağımıza dolanmasınlar da ne yaparsalar yapsınlar’ demedik. Temsilciliklerimiz var olduğu için şubemizin var olduğunu asla aklımızdan çıkarmadık. Özellikle son 4 dönemdir Mimarlar Odası Genel Başkanımızın kişisel hırsları ve kibri nedeniyle birçok şube gibi Bursa şubesinin de genel merkez ile ilişkisi yüzde 20’lik şube payı ödemesinin ötesine geçmemiştir” dedi.


Merkez yönetimce Bursa şubesinin yok sayıldığını iddia eden Şimşek, “Kısaca özetlemeye çalıştığımız bu durum aşağıda adı geçen yönetim kurulu üyeleri olarak istifamıza vesile olmuştur. Üzülerek verdiğimiz istifalarımızın diğer şubelerimiz nezdinde de değerlendirilerek örgüt içinde de tartışılmasını, odamız ve meslek ortamımız için bir umut olmasını dileriz” şeklinde konuştu.


Şimşek son olarak olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını belirterek, “14 Temmuz’da çoğunluk sağlanamazsa 22 Temmuz’da olağanüstü kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Aday olup olmayacağım şu an belli değil” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!