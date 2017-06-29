Mimarlar Odası Bursa Şubesi yönetim kurulu üyeleri topluca istifa etti

Bursa Akademik Odaları Birliği I(BAOB) Mimarlar Odası Bursa Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Can Şimşek ve 8 yönetim kurulu üyesi genel merkezle ters düştükleri gerekçesiyle görevinden istifa etti. Şimşek, “Mimarlar Odası Bursa Şubesi 16’ıncı dönem yönetim kurulu üyeleri olarak şubemizde yönetici kimliklerimizle son kez bir arada olduğumuzu üzülerek bildiriyoruz. Meslekte haksız rekabeti önlemenin en önemli koşullarından biri olan mimarlık konusunda hep hassas davrandık. Siyaset ayırt etmeden yerel yönetimlerin birçoğu ile görüştük. ‘Biz yapalım’ demedik, ‘yarışmayla yapalım’ dedik” diye konuştu.

Kütahya, Bilecik, İnegöl ve Gemlik temsilcilikleri ile ilişkilerini hep sıcak tuttuklarını dile getiren Şimşek, “Yönetimin bize yaptığı gibi ‘ödentilerini göndersinler, ayağımıza dolanmasınlar da ne yaparsalar yapsınlar’ demedik. Temsilciliklerimiz var olduğu için şubemizin var olduğunu asla aklımızdan çıkarmadık. Özellikle son 4 dönemdir Mimarlar Odası Genel Başkanımızın kişisel hırsları ve kibri nedeniyle birçok şube gibi Bursa şubesinin de genel merkez ile ilişkisi yüzde 20’lik şube payı ödemesinin ötesine geçmemiştir” dedi.

Merkez yönetimce Bursa şubesinin yok sayıldığını iddia eden Şimşek, “Kısaca özetlemeye çalıştığımız bu durum aşağıda adı geçen yönetim kurulu üyeleri olarak istifamıza vesile olmuştur. Üzülerek verdiğimiz istifalarımızın diğer şubelerimiz nezdinde de değerlendirilerek örgüt içinde de tartışılmasını, odamız ve meslek ortamımız için bir umut olmasını dileriz” şeklinde konuştu.

Şimşek son olarak olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını belirterek, “14 Temmuz’da çoğunluk sağlanamazsa 22 Temmuz’da olağanüstü kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Aday olup olmayacağım şu an belli değil” ifadelerini kullandı.