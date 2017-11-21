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21 Kasım 2017 16:09

Minik eller çevre için iş başında

Bursa’nın Karacabey ilçesinde minik öğrenciler çevre için seferber oldu.

Minik eller çevre için iş başında

21 Kasım 2017 16:09


Uluabatlı Hasanİlkokulu öğrencileri, okul bahçesi ve çevresinde temizlik yaptı. Ellerinde eldivenlerle sahaya inen minik eller, çöp toplayarak, çevre temizliği konusundaki hassasiyetlerini ortaya koydu. Temizliğe Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, Temizlik İşleri Müdürü Kenan Gündem, öğretmenler ve veliler de katıldı. Öğrencilere temizlik konulu çeşitli faaliyetler düzenlendi. Öğretmelere kapak tasarım dalında ödül verilirken, öğrenciler ise sosyal deney, ayın temiz sınıfı ve çevreyle ilgili yapılan resim yarışmasıyla ödüllendirildi.


Çevre temizliğinin en büyük şartı çevrenin kirletilmemesi olduğunu ifade eden Başkan Ali Özkan, “Çevremizi temiz tutmalyız. Bizler de idareciler olarak çevreye ve yeşil alanlara önem veriyoruz. Bu konuda projeler üretiyoruz. Bu konuda herkes üstüne düşen görevi yerine getirerek çevreyi kirletmemeli” ifadelerini kullandı.


Öğrenciler, ellerine eldivenlerinitakarak okul bahçesinde ve okul çevresinde çöp topladılar.Ardından okul duvarına çizilen resimleri boyayan öğrenciler, okul bahçesine ağaç dikerek çevreye karşı duyarlılıklarını gösterdiler.




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