Misi’ye yılın köyü ödülü

Nilüfer Belediyesi’nin adeta bir sanat merkezi haline getirdiği Misi’yi, Yaşayan Şehirler Platformu, Şehir Ödülleri Türkiye 2018 kapsamında “Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri” kategorisinde “Yılın Köyü” seçti. Ödüller İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenlenen törende verildi. Yüzyıllara direnerek ayakta kalan evleri ve tabiî güzellikleriyle Nilüfer’in incisi Misi’ye verilen ödülü, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek’ten aldı.

Ödülü, Misi halkı adına gururla aldığını söyleyen Başkan Bozbey, bölgenin, özellikle Nilüfer’de değişimi yöneten anlayışın ürünü olan hizmetlerle dikkat çektiğine vurgu yaptı. 2400 yıllık tarihi geçmişi bulunan Misi’nin, hayata geçirilen projelerle bir sanat köyüne dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Bozbey, şöyle devam etti:

“Bu mahallemizde Çocuk Kütüphanesi, Mysia Fotoğraf Müzesi, Edebiyat Müzesi, Koza Evi ve İpek Evi var. Aynı zamanda bu bölgede Mysia Yolları adını verdiğimiz bir projemiz var. Misi’den başlayıp yine tarihi geçmişi bulunan Gölyazı’ya kadar uzanan bir parkur. Bisiklet, kamp ve yürüyüş yolları dahil, 17 köye uğrayarak geçen 302 kilometrelik bir yol güzergahımız var. Misi, kentin içinde bir yer. İnanılmaz doğal güzelliklere sahip, yeşilin olduğu ve birçok özelliğin olduğu bir yer. Nilüfer Çayı da bu köyümüzün içinden geçiyor. Ben 1999 yılından bu yana Nilüfer’de görev yapıyorum. 1999 yılından bu güne bu mahallemizi ülkemizin her yerinde ve yurt dışında duyurma imkânımız oldu. Misi’ye ilgi çok büyük, özellikle hafta sonları tarih ve doğayla baş başa kalmak isteyenler bu eşsiz güzellikteki mahallemize akın ediyor”

Başkan Bozbey, konuşmasını Türkiye’nin dört bir yanından ödül törenine katılan belediye başkanları ve kurum temsilcilerini Misi’ye davet ederek tamamladı.

Aralarında akademisyenler, yöneticiler ve iş dünyasından değerli isimlerin bulunduğu 33 jüri üyesinin oyları ile “Yılın Köyü” seçilen tarihi Misi Mahallesi’nde, Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerde kültürel çalışmalar dikkat çekiyor. Sanat köyü olma yolunda ilerleyen Misi’de yıkılmaya yüz tutmuş tescilli sivil mimarlık eserlerini restore eden Nilüfer Belediyesi, bölgeye, Çocuk Kütüphanesi, İpekevi, Kozaevi, Sanatevi, Mysia Fotoğraf Müzesi ve Edebiyat Müzesi’ni kazandırdı. Yine Misi’nin eşsiz doğasını kültür ve doğa turizmine kazandırmak amacıyla Nilüfer Çayı kenarında 12 dönüm arazi üzerinde kurulan Bursa’nın ilk kamp ve karavan tesisi doğaseverlerin büyük ilgisini çekerken, “Mysia Yolları” da kültür ve doğa turizmi alanlarında ziyaretçilerine çeşitli destinasyonlar sunuyor. Misi’de düzenlenen geleneksel “Misi Yerel Lezzetler Şenliği”, “Sanat Çalıştayı” ve İpeğin Yolculuğu Festivali de yörenin sürdürülebilir kültürel ve sanatsal etkinleri arasında yer alıyor.