Motor sürücüsü ölümden kıl payı döndü

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Alınan bilgilere göre kaza, İnegöl ilçesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin B. yönetimindeki motosiklet, önünde seyreden Nazmi D. idaresindeki aracın döndüğünü geç fark edince çarpmamak için manevra yaptı. Motosiklet sürücüsü dengesini kaybedince düştü. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan Hüseyin B. kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde yapılan tedavinin ardından hastaneye gitmeyi ret etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.