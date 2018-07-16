Mudanya 15 Temmuzu yeniden yaşadı

yıl dönümünde vatandaşlar demokrasi nöbeti tuttu.

İlçe meydanında bir araya gelen Mudanyalılar, dualar ve konuşmalarla 15 Temmuz akşamını yeniden yaşadı. Eline bayrağını alan Mudanyalılar erken saatlerde anıt önünde toplanmaya başladı. Burada kurulan platformda 15 Temmuz akşamından görüntüleri izleyen topluluk, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atarak, ellerindeki bayrakları sallayarak duygularını dile getirdi.

Tekke-i Atik Camii’nde Mudanya Kaymakamlığı tarafında şehitler için mevlid-i şerif okundu. Kaymakamlık önünde halka lokma dağıtıldı. 15 Temmuz ve vatan korumasında şehit olanlar için saygı duruşu ve İstiklal Marşının birlikte okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilavet edildi.

15 Temmuzu konu eden konuşmaların ilkini MHP Mudanya İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Topçu yaptı. Topçu, halkın 15 Temmuz darbe girişimini birlik ve beraberlik, vatan sevgisi içerisinde bastırdığını, iş birlikçi FETÖ örgütüne gerekli dersi verdiğini ifade etti.

AK Parti İlçe Başkanı Dr. Ahmet Murat Ünal, şehitleri rahmet ve minnetle anarak başladığı konuşmasında, 15 Temmuz gecesi yaşananları kısaca hatırlatarak devam etti. Ünal, şehit olan 17 yaşındaki şehitlerin hikâyelerini anlatırken meydandaki Mudanyalılara duygulu anlar yaşattı. Ünal, “Yüreklerdeki bu vatan sevdası ve bu cesaret var oldukça bu vatan ilelebet pâyidâr olacaktır” dedi.