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Mudanya Eğitim Bir Sen'de seçim heyecanı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Eğitim Bir Sen’nin 6.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Eğitim Bir Sen'nin 6. olağan kongresinde Mehmet Ali Dursun güven tazeledi.


300 üyeli şubenin kongresi yeterli çoğunluğun sağlamasıyla yapıldı. 4 yıllığına yeniden başkan seçilen Mehmet Ali Dursun, “Yeni dönemde yetkili sendika olarak öncelikli üyelerimiz olmak üzere bütün memurların sesi olmaya devam edeceğiz. Seçime katılan bütün üyelere teşekkür ederim. Her kırılma noktasında sahada olan Eğitim Bir Sen kendisine yakışan bir seçimi de geride bırakarak birlik ve beraberliğin örneğini sergilemiştir” dedi.


Sadece sendikal çalışmalarda değil, hak ve hukuk mücadelesinin konu olduğu her alanda Eğitim Bir Sen'in teminat olmaya devam edeceğini ifade eden Dursun, bütün paydaşlara kapılarının açık olduğu mesajını verdi.

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