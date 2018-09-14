Mustafakemalpaşa'da kurtuluş coşkusu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Şeyh Müftü Cami'nde şehitler için okutulan mevlidi şerifle başlayan kutlamalarda ilk tören Heykel Meydanı'nda yapıldı. Törene Kaymakam Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci, Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri ile birlikte gaziler ve vatandaşlar katıldı. Başkan Sadi Kurtulan, kurtuluş mücadelesinde tek yumruk olarak toplanan milletin, binlerce gazi ve şehit vererek en zor şartlarda dahi neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

“ Türkiye düşmanlarına karşı birlik ve beraberliğimizi koruyarak, ülkemizi ve ideallerimizi daha güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz ” diyen Kurtulan, “Kurtuluşumuzun 96. yıl dönümünü,bir kez daha sevinçle kutluyoruz. Tek vücut ve aynı kalple zafere inanan aziz milletimiz, bizlere bu bayramı bırakmıştır. Geçmişi unutmadan, engin tarih şuurunu geleceğe taşımak hepimizin ortak idealidir. Altında gururla durduğumuz al yıldızlı bayrağımız ve sahip olduğumuz bağımsızlık ateşi, hiç sönmeden ilelebet dalgalanacak ve hiç kimse buna göz dikmeye bile cesaret edemeyecektir. Bu vesileyle şehit ve gazi Mehmetçiklerimizi minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.

Mustafakemalpaşa Şehitliği'nde yapılan törende ise öğrenciler tarafından şiirler okunarak, şehitler için dualar edildi.

Bursa-İzmir kara yolundan geçen yolculara peynir tatlısı ikram edildi. Yoldan geçen araçlar ekipler yardımıyla durduruldu. Başkan Sadi Kurtulan, beraberindeki heyetle birlikte yolculara tatlı ikramında bulundu.