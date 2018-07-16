Naim Süleyanoğl Spor Kompleksi gün sayıyor

Dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran halterin efsane ismi Naim Süleymanoğlu’nun adının verildiği Türkiye’nin en büyük spor kompleksinin inşasında sona aşamaya gelindi. Kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan, çevre düzenlemesi, altyapı ve teknik çalışmaları süren spor kompleksi Yıldırım’ın dünyaya açılan kapısı olacak. Yiğitler Mahallesi’nde Ankara Yolu’na cepheli bölgede, 7 bin 919 metrekare bina taban alanı, 22 bin 515’i inşaat alanı olmak üzere, 34 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesisin bünyesinde 2 bin 500 seyirci kapasiteli çok amaçlı spor salonunun yanı sıra yarı olimpik yüzme havuzu, cimlastik salonu, ferdî oyun salonları, fitness merkezi, hamam-sauna, squash salonu, toplantı salonu, ofisler, yayın odası, basın birimi, kafeterya, gençlik merkezi, zeka oyunları işliği, bilgisayar işliği, müzik işliği, plastik sanatlar işliği, folklor-resim işliği ve fotoğraf odası bulunacak. Halter kariyeri boyunca 3 olimpiyat, 7 dünya, 6 avrupa şampiyonluğu kazanan, 46 kez dünya rekoru kırarak dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran halter efsanesi Naim Süleymanoğlu, Yıldırım’da unutulmayacak ve gençlere başarılarıyla örnek olacak.

Büyük değişimin parçası

Yıldırım’da her gün yaşanan değişimin bir parçası olan spor kompleksinin şehir için önemli bir değer olacağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İlçemiz altyapısından imar planlarıyla, kentsel dönüşümden sosyal içerikli birçok projeyle her gün önemli değişimler yaşıyor. Bu değişime ve gelişime katkı sağlayacak spor kompleksimizin inşaat çalışmalarında sona yaklaştık. Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak olan tesiste,Yıldırımlı çocukların ve gençlerin, sporla ilgilenecek olmaları, bizleri geleceğin şampiyonlarının buradan çıkacağı hususunda umutlandırıyor. 250 bin genç nüfusu içerisinde barındıran şehrimizde evlatlarımızı sağlıklı bireyler olarak yetiştirebilmemiz için büyük fiziki mekanlara ihtiyacımız vardı. Biz de gençlerimize doğrudan hitap eden Türkiye’nin en büyük spor kompleksini Yıldırım’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.