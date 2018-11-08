Narkotik polisi 5 zehir tacirini 11 bin lira ile yakaladı

Bursa'da yapılan narkotik operasyonunda 5 kişi uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 11 bin lira ile yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda A.K, E.K, İ.D, O.K. ve O.G. isimli 5 kişi üzerlerinde bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 11 bin 243 lira parayla yakalandı. Şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü. Buradaki sorguları biten 5 kişi daha sonra adli makamlara sevk edildi.