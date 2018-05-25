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25 Mayıs 2018 11:33

Nilüfer Belediyesi çalışanları iftarda buluştu

Nilüfer Belediyesi çalışanları ve aileleri, düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Nilüfer Belediyesi çalışanları iftarda buluştu

25 Mayıs 2018 11:33

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de katıldığı iftarda çalışanlar hep birlikte oruçlarını açtı.


Nilüfer Belediyesi ailesi, hep birlikte iftar yapma keyfi yaşadı. Nilüfer Belediyesi tarafından çalışanlara yönelik düzenlenen iftara katılım büyüktü. Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Ek Hizmet Binası bahçesinde düzenlenen iftarda çalışanlar, aileleri ile birlikte yer aldı.


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve mahalle muhtarlarının da katıldığı iftar, birlik, beraberlik içinde gerçekleşti.


İftar, Nilüfer Belediyesi Din Görevlisi Mehmet Çelebi’nin yaptığı dua ile başladı. İftar saatinin gelmesi ile birlikte oruçlar hep birlikte açıldı. Geceye, Mürşid Kavurmacı da ilahileriyle eşlik etti.


Yağmur nedeniyle program erken sona erse de Nilüfer Belediyesi çalışanları iftar bereketini paylaşma mutluluğunu bir kez daha hep birlikte yaşadı.




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