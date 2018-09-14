Nilüfer Belediyesi çalışanlarına eğitimde özel indirim

Belediye çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik eğitim, sağlık, spor ve daha birçok alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla indirim anlaşması yapan Nilüfer Belediyesi, bunlara bir yenisini ekledi. Nilüfer Belediyesi ile Ertuğrul Okulları arasında imzalanan protokol dahilinde Nilüfer Belediyesi çalışanları ve birinci derece yakınları özel indirimden faydalanabilecek. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız ile Ertuğrul Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Başay'ın imza koyduğu protokol çerçevesinde çalışanlar ve yakınlarına yüzde 15 indirim yapılacak.