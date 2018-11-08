Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'ndan "Bildirim"

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni sezonun ikinci oyunu 'Bildirim' oyunuyla tiyatro severlerin karşısına çıktı.

Sezonu Kanlı Düğün ile açan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, tiyatro meraklılarını “Bildirim” isimli yeni bir oyunla buluşturdu. Çek Cumhuriyeti'nin eski cumhurbaşkanı, ünlü tiyatro yazar Vclav Havel'in yazdığı, yönetmenliğini de Işıl Kasapoğlu'nun üstlendiği oyunun prömiyeri Nâzım Hikmet Kültürevi'nde sahnelendi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman'ın da aralarında yer aldığı izleyiciler oyunu ilgiyle izledi.

Vclav Havel'in, korku, çıkarlar ve rekabetin hakim olduğu bir bürokrasi çarkında insanın benliğini koruyabilme mücadelesinin kara komedisini anlattığı "Bildirim" adlı oyun, Zehra İpşiroğlu tarafından Türkçeye çevrildi. Oyun, Adem Mülazim , Ayşe Gülerman, Batuhan Pamukçu, Gökhan Kum, İbrahim Ersoylu, Melisa İclâl Yamanarda, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Oğuzhan Ayaz, Pınar Hande Ağaoğlu ve Zeynep Çelik Küreş tarafından sahnelendi.

İki bölümden oluşan “Bildirim” izleyicilerden tam not aldı.

İzleyicilerin ayakta alkışladığı oyunun sonunda, eserin sahnelenmesinde katkısı olanlar sahneye davet edildi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman da ekibi Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına çiçek vererek kutladı.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun sahnelediği "Bildirim" 9 Kasım Cuma günü saat 20.00'de, 10 Kasım Cumartesi günü de saat 15.00 ve 20.00'de, Nâzım Hikmet Kültürevi'nde izleyici ile buluşacak. Oyun 24 Kasım'a kadar cuma günleri saat 20.00'de, cumartesi günleri de 15.00 ile 20.00'de sahnelenecek.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, bu sezon sekiz oyunla izleyicisiyle buluşacak. Prömiyerleri yapılan "Kanlı Düğün" ve "Bildirim" adlı oyunların yanı sıra iki oyunun daha prömiyeri gerçekleştirilecek. Sezon boyunca "Yeni Dünya Bir Uzay Macerası" ve "Bahçe" adlı çocuk oyunlarını da sahneleyecek olan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, çocukları da tiyatroyla buluşturacak.

Ayrıca Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun geçtiğimiz sezon oyunları olan "III. Reich", "İki Efendinin Uşağı" ve "Cambazın Cenazesi" oyunları da sahnelenmeye devam edilecek.