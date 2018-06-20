Nilüfer’de gezici sinema keyfi başladı

Her akşam bir mahallede, “Ailecek Şaşkınız” ve “Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın” isimli filmler izlenime sunuluyor.

Nilüfer’de gezici sinema keyfi bu yıl da mahallelerde devam ediyor. Nilüfer Belediyesi’nin her yıl yaz aylarında düzenlediği Gezici Sinema etkinliği başladı. Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in üstlendiği “Ailece Şaşkınız” filmi ile rni sgeirsson’un yönettiği animasyon filmi “Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın” yaz ayları boyunca mahallelerde sinemaseverlerin karşısında olacak. Ücretsiz Gezici Sinema, Gölyazı’da “Ailecek Şaşkınız” filminin, Balat Mahallesi’nde de “Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın” filminin gösterimi ile başladı. Balat Mahallesi’ndeki film gösterimine çocukların ilgisi büyüktü.

Çocuklar, açık havada film izleme keyfini yaşadı. Vatandaşların ilgi gösterdiği Gezici Sinema, 29 Ağustos tarihine kadar Nilüfer’in bütün mahallelerinde halkla buluşacak.