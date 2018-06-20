Nilüfer’de tarım ve hayvancılık hak ettiği değere kavuşacak

S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu. Kooperatif aracılığıyla kentin kırsal mahallelerinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amaçlanıyor.

Çiftçinin hak ettiği değeri geri kazanması için çeşitli projeler hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, şimdi de NİLKOOP S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kurulmasına destek verdi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de kurucu üyeler arasında yer aldığı ve merkezi Çatalağıl Mahallesi’nde bulunan kooperatifin, ilk genel kurul toplantısı yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü genel kurulda, kooperatifin yönetim kurulu da belirlendi. Divan Başkanlığı’nı Hasan Arslan’ın yaptığı genel kurul toplantısında NİLKOOP S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu’nda Arca Atay, Celaleddin Boran ile Celalettin Çakır asil üye seçildi. Denetim Kurulu da Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Bukle Erman, Adil Kayaoğlu ve Ahmet Çakıcı’dan oluştu.

Nilüfer Belediye Meclisi’nde alınacak kararla Nilüfer Belediyesi’nin de kurumsal ortaklık yapacağı kooperatifle birlikte kentin kırsal mahallelerinde, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amaçlanıyor. Kooperatif, alınacak hibe destekleriyle birçok projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Kooperatif, tıbbi ve aromatik bitkilerden, meyve bahçelerine, arıcılık ve bal üretiminden, tahıl, baklagil ve sebze gibi ürünlerin yetiştirilip, satışının yapılmasını hedefliyor. Kooperatif aynı zamanda, kırsal mahallelerde hayvancılığın devam etmesini sağlamak amacıyla düşünülen Çatalağıl Ahır Projesi’yle de, mahalle içindeki münferit ahırlarda yapılan hayvancılığın, mahalle dışında modern bir ahıra toplayarak, daha düşük maliyetlerle uzman veteriner kontrolünde ve hijyenik bir üretim yapılmasını hedefliyor.

Nilüfer’de bulunan kırsal kadın dernekleri de, kooperatifle yapacağı iş birliği sayesinde, ürettiklerini vatandaşlara daha kolay ulaştırabilecek. NİLKOOP S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin hedefleri arasında bitki üretim seraları, meyve bahçeleri, organik tohum üretimi, Nilüfer soğuk hava deposu ve paketleme servisi/sebze meyve kurutma tesisi, kompost üretim tesisleri veya biyogaz tesisi ile kooperatif satış yerleri gibi projeler de yer alıyor.