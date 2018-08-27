Nilüferli milli sporcudan büyük başarı

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla gururlandırıyorlar. 20-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’na katılan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) sporcuları yine madalyalarla döndü. Şampiyonaya, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü’nden millî atletler Hakan Cira ve Mustafa Küçük, antrenör Adem Batar eşliğinde katıldı.

Şampiyonada T12 Erkek kategorisinde yarışan millî atlet Hakan Cira, 100 metrede ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Cira, 400 metrede de üçüncü olarak bronz madalyayı Türkiye’ye getirdi. Şampiyonaya katılan BUGES sporcusu milli atlet Mustafa Küçük de, T13 kategorisinde 100 metrede dördüncü oldu.

Türkiye’ye iki madalya kazandıran Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu millî atleti Hakan Cira, Türkiye’yi ve BUGES’i en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadığını söyledi. Cira, “Bizlere desteğini esirgemeyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ve kulübüme, verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, sporcuları elde ettikleri başarıları dolayısıyla tebrik etti.

Avrupa Şampiyonası’na on sporcu ile katılan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, toplam dokuz madalya ile yurda döndü.