Öğrenciler Bursa’nın geçmişini yakından inceledi

sınıf öğrencileri Bursa’nın geçmişini gezdikleri müzelerden öğrendi.

Yaşadıkları kentin kültürünü tanıyarak müzecilik ve Bursa hakkında sistemli bilgiye ulaşabilmek için Bursa Kent Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler, müzede geçmişten günümüze kadar Bursa’nın tarihi geçmişini canlandırmalarla inceleme fırsatı buldu. Bursa’nın ilk ayak izlerinden başlayıp, Kurtuluş Savaşı’nın bitmesine kadarki tarihsel olayları gözlemlemek öğrencilerin çok dikkatini çekti. Ardından “Çağdaş Bursa” bölümünde, Cumhuriyet döneminden başlayarak gelişen ve çağdaş bir kente dönüşen Bursa’nın hikayesini öğretmenlerinin açıklamaları ve duvardaki resimleri takip ederek öğrendi.

Müzenin üst katındaki “Yaşam ve Kültürüyle Bursa” bölümünde Bursa’da doğmak, büyümek, yaşamakla kız isteme, evlilik hazırlıkları gibi konularla ilgili bilgiler, görsellerle zenginleştirilmiş olarak verildi. En alt katta, “Üreten Bursa” bölümünde, oda oda yapılan canlandırmalarla Bursa’da el sanatları çarşısı gezildi.

Öğrencilerin arabacı, nalbantçı, semerci, yemenici, bakırcı, kalaycı, tenekeci, marangozcu, sepetçi, çinici, bıçakçı, şekerci, kebapçı gibi günümüzde çok az kalan bu meslekleri, kullandıkları aletleriyle birlikte canlandırıldığı bölümleri, görme ve inceleme fırsatını yakaladı.