Öğrenciler, jandarmanın tatbikatını hayranlıkla izledi

Uludağ Üniversitesi Kriminalistik bölümünde öğrenim gören öğrenciler, askeri helikoptere ve zırhlı araca bindi, jandarmanın çalışmalarını yakından inceledi,

Uludağ Üniversitesi Kriminalistik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Çeliker Kasımoğulları, Kimya Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Kara ve 55 kişilik öğrenci gurubu, Bursa İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Öğrenciler, Jandarma Kriminal Kısım Amirliği’nin olayların aydınlatılmasında kullandığı araç, gereç ve teçhizatı yakından inceleme fırsatı buldu. Öğrenciler, Kobra-2 zırhlı aracı, Mi-17 helikopter ve TOMA’nın tanıtımını dikkatle izledi.

Öğrenciler, tanıtım esnasında arazide gizlenen keskin nişancının bulunması için askerlerden yardım istedi. Tek bir komutla saklandığı yerden çıkan keskin nişancıyı gören herkes şaşkına döndü.

Tanıtımların ardından öğrenciler uygulamalı olarak yapılan çalışmalı ilgiyle izledi. Tatbikat gereği bir kişinin tabanca ile öldürülmesinden sonra delillerin yok edilmesi için benzin dökülerek yakılmasını yakından takip eden üniversite öğrencileri, şüphelinin ise kısa sürede nasıl yakalandığına dair izlenilen çalışmayı takip etti.

Yakalanan şahıstan alınan svap örneğinin ve arazide bulunan çekirdeğin bir biriyle eşleşiminin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi. Yangının çıkış noktasını tespit eden Türkiye’deki 2 köpekten biri olan Kadro da büyük alkış topladı.