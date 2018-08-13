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13 Ağustos 2018 17:38

Olympos Regatta’nın galibi ’Eker 40’ oldu

Bursa’da yelkenciliği tanıtmak ve geliştirmek için hayata geçirilen “TAYK-Eker Olympos Regatta”, altıncı kez İstanbul yelkencileri ile Bursa yelkencilerini buluşturdu.

Olympos Regatta’nın galibi ’Eker 40’ oldu

13 Ağustos 2018 17:38

Yarış sonunda “Eker 40” takımı Olympos Regatta‘nın galibi oldu.


Moda-Tirilye, Tirilye-koyiçi ve Tirilye-Moda olmak üzere üç etaptan oluşan yarışların ilk etabı 2 saat 29 dakika ile 6 yılın hız rekoru kırıldı. Yarış sonunda “Eker 40” takımı Olympos Regatta‘nın galibi oldu.


TAYK tarafından Eker ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ile Moda Deniz Kulübü işbirliğinde hayata geçen “TAYK-Eker Olympos Regatta”, Moda Deniz Kulübü önünden 28 yelken takımının katılımıyla start aldı. Genel klasmanda Vakkaroma ile aynı puanda olmalarına rağmen Tirilye - koyiçi yarışlarında birinci olduğu için ’Eker 40’ takımı Olympos Regatta’nın galibi oldu.


Eker 40’ın kaptanı Ahmet Eker, "Bu altıncısını düzenledik. 28 tekne katıldı. Bizde yeni teknemizle katılıyoruz. Yarışımız çok güzel başladı. İstanbul’dan gelirken çok sert bir hava vardı. Normalde tekneler Gemlik Körfezi’ne girdikleri zaman hava hafiflediği için kalıyorlardı. Ama bu defa sert bir hava ile Tirilye’ye geldik. Neredeyse tüm tekneler rekor sürede Tirilye’ye girdi. Çok iyi bir performans gösterdik ve yarışı kazandık" dedi.




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