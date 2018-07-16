Orhanelililer 15 Temmuz gecesi yine meydandaydı

Ellerinde Türk bayraklarıyla yaşlısından, gencine, ilçe meydanında toplanan halk, 15 Temmuz’u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını bir kez daha gösterdi.

Orhaneli’de düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Kadir Temel, İlçe Emniyet Amiri Ekrem Turan, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Program, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının canlı olarak izlendiği etkinlikte, Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleşti.

Programda bir konuşma yapan Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye’deki ilk yürüyüşü biz gerçekleştirdik. Yürürken salalar okunmaya başladı. Salalar okunurken 15 bin kişiyi geçtik. Orhaneli, tarihinde bir kez daha ülke sevdasını en iyi şekilde ispat etti” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selalar okundu. İlçe protokolü ve binlerce kişi tekbir getirerek, demokrasi yürüyüşü yaptı. Etkinlik, yürüyüşün ardından ilçe meydanında Orhaneli Müftülüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim’in okunmasıyla sona erdi.