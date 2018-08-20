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20 Ağustos 2018 15:23

Orhangazi genç Can’a ağladı

Tartışan anne ve babasını ayırmak isterken boğazından aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybeden Muhammet Can Türker, son yolculuğuna uğurlandı.

Orhangazi genç Can’a ağladı

20 Ağustos 2018 15:23


Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 18 Ağustos Cumartesi akşamı çalıştığı kafeteryadan gece yarısı evine geldiğinde babası Ruhi Türker ile annesi Nagihan Türker’in kavgasına şahit olan 19 yaşındaki Muhammet Can Türker, onları ayırmak istedi. Babasının elindeki bıçağın boğazını gelmesi sonucu ağır yaralanan Can, 2 günlük yoğun bakımdaki yaşam mücadelesine yenik düştü. Hayatını kaybeden genç Orhangazi ilçesindeki Gazi Orhanbey Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.


Türker’in cenaze törenine Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, siyasiler, STK temsilcileri, arkadaşları ve ailesi katıldı. Muhammet Can Türker’in bir hafta önce dünya evine giren ablası Ece ise kardeşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.


Anne Nagihan Türker ise cenazede güçlükle ayakta durabildi.




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