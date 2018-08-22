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22 Ağustos 2018 09:08

Orman yangını sandılar dernek çıktı

Bursa’da Atatürk Kent Ormanı’nın sınırında bulunan bir sosyal yardımlaşma derneğinde yangın çıktı.

Orman yangını sandılar dernek çıktı

22 Ağustos 2018 09:08

Havada yoğun duman olması sebebiyle çevreye çok sayıda orman yangın ekibi, itfaiye ve 2 helikopter sevk edildi.


Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Gümüştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Atatürk Kent Ormanı’nın yanında bulunan bir sosyal yardımlaşma derneğinde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Havadan görünen duman orman yangın ekiplerini ve helikopterleri alarma geçirdi. Orman ile sınır olan derneğin yangını söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, orman yangın ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Barajdan su alan 2 helikopter ise yangına müdahale eden itfaiye erlerine zarar gelmesin diye suyu ağaçlık bir alana boşalttı. Ekipler yaklaşık 2 saatin ardından yangını kontrol altına alırken sosyal yardımlaşma derneği kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.


İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarda dernekte bir dini kitap bulundu. Kitabın sadece kenarlarının yandığı, yazısının hâlâ belirgin bir şekilde durması dikkat çekti.




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