Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 10:14

Ormana çuval içerisinde yüzlerce tavuk atıldı

Bursa’nın Kestel ilçesinde ormanlık alana yüzlerce ölü tavuk atıldı.

Ormana çuval içerisinde yüzlerce tavuk atıldı

22 Mayıs 2018 10:14

Ölü tavukların bir kısmını bölgedeki köpekler yerken, duruma tepki gösteren hayvan severler görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Belediye ekipleri olaya müdahale ederek ölü hayvanları temizledi.


Olay Kestel ilçesine bağlı Kazancı Köyü’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre belediyelerin toplayarak ormanlık alana bıraktığı köpeklerin barındığı bölgeye çuvallar içinde yüzlerce ölü tavuk atıldı. Durumu köpekleri beslemek için gelen hayvanseverler fark ederken, çekilen görüntülerde köpeklerin ölü tavukları yedikleri görüntülendi. Gerekli yerleri arayan hayvanseverler bir sonuca ulaşamayınca olaya büyük tepki gösterdi.


Sosyal medyada paylaşımları görerek olaya müdahale eden belediye ekipleri ölü tavukları bölgeden topladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, öncelikle duyarlı vatandaşlara teşekkür edilirken "Çuval içerisinde bölgeye atılan tavukların şikayeti gelir gelmez temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından hızlıca tavuklar toplanmış, kuyu açılıp dezenfekte edilerek imha edilmiştir" denildi. Belediye ekipleri ayrıca bölgeye atılan tavukların hangi firma tarafından bırakıldığının tespiti konusunda gerekli çalışmaların devam ettiğini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç