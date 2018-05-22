Ormana çuval içerisinde yüzlerce tavuk atıldı

Ölü tavukların bir kısmını bölgedeki köpekler yerken, duruma tepki gösteren hayvan severler görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Belediye ekipleri olaya müdahale ederek ölü hayvanları temizledi.

Olay Kestel ilçesine bağlı Kazancı Köyü’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre belediyelerin toplayarak ormanlık alana bıraktığı köpeklerin barındığı bölgeye çuvallar içinde yüzlerce ölü tavuk atıldı. Durumu köpekleri beslemek için gelen hayvanseverler fark ederken, çekilen görüntülerde köpeklerin ölü tavukları yedikleri görüntülendi. Gerekli yerleri arayan hayvanseverler bir sonuca ulaşamayınca olaya büyük tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşımları görerek olaya müdahale eden belediye ekipleri ölü tavukları bölgeden topladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, öncelikle duyarlı vatandaşlara teşekkür edilirken "Çuval içerisinde bölgeye atılan tavukların şikayeti gelir gelmez temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından hızlıca tavuklar toplanmış, kuyu açılıp dezenfekte edilerek imha edilmiştir" denildi. Belediye ekipleri ayrıca bölgeye atılan tavukların hangi firma tarafından bırakıldığının tespiti konusunda gerekli çalışmaların devam ettiğini belirtti.