Osmangazi temizlik ekipleri gece gündüz çalışıyor

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, temizlik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler, çöplerin kaldırılmasından molozların toplanmasına, cadde ve sokakların yanı sıra pazar yerleri ile üst ve alt geçitlerin temizliğine kadar ilçenin dört bir yanını gece gündüz demeden temizliyor. Sabah saatlerinde cadde ve sokakların süpürülmesi ile başlayan temizlik çalışmaları daha sonra yolların yıkanması ile devam ediyor. Rutin çöp toplama işleminin yapılmasından sonra, çöp konteynerine yanaşan son model araçlar, konteynerleri yıkayarak halk sağlığını tehdit edici unsurları ortadan kaldırıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, temizlik hizmetlerinin belediyelerin asli görevi olduğunu belirterek, “Osmangazi ilçemiz, 136 mahalleden oluşuyor. İlçemizde yaklaşık 8 bin civarında cadde ve sokak var. Osmangazi Belediyesi olarak asli belediyecilik görevimiz olan temizlik işlerini bin 143 personel ve 162 araç ile gece gündüz sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, günlük yaklaşık 810 ton, aylık ise yaklaşık 24 bin 300 ton çöp topluyor. Günde yaklaşık 273 km alan süpürülüyor. 2017 yılında şuana kadar süpürge makineleri ile yaklaşık 70 bin 980 kilometre alan, süpürgeci personel ile ise yaklaşık 78 bin km alanı süpürmüştür. Kaba atık toplama ekiplerimiz, 12 açık kasa araçla, haftanın altı günü, çöp araçlarının alamayacağı çekyat, yatak, koltuk vb. iri hacimli kaba atıkları, açık araçlarla toplamakta ve nakletmektedir” dedi.

2017 yılında kamu kurum ve kuruluşlara 132 adet çöp konteyneri dağıttıklarını belirten Başkan Dündar, “Çöp konteynerleri, 3 adet konteyner yıkama aracı ile program dahilinde yıkanıp dezenfekte edilmektedir. 2017 yılında yıkanan konteyner sayısı 52 bin 313 adettir. Bu çalışmamız ile çöplerden oluşan kokunun önüne geçilmekte ve çevre sağlığı korunmaktadır. Ekiplerimiz merkezi noktalarda 3 vardiya olarak çalışırken, bazı bölgelerde ise 2 vardiya olarak çalışmalarını sürdürüyor. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Tabi en iyi temizlik çevreyi kirletmemektir. Vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olmalarını rica ediyorum. Temiz bir Osmangazi, temiz bir Bursa için çalışıyoruz” diye konuştu.