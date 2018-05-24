Osmangazi’de ramazan coşkusu

11 ayın sultanı ramazan, Osmangazi’de her akşam düzenlenen etkinliklerle dolu dolu geçiyor. Her akşam 5 farklı noktada kurulan iftar sofraları ile 3 bin kişiye iftar veren Osmangazi Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki ramazan çadırında da söyleşi ve tasavvuf müziği dinletileri ile vatandaşların bir araya gelmesini sağlıyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca Eskici Mehmed Dede Aşevi, Elmasbahçeler Kültür Merkezi, Soğanlı Kültür Merkezi ve Sakarya Kimsesizler Evi’nde kurulan iftar sofraları ile her gün yaklaşık 3 bin kişiye iftar veriliyor. Ayrıca Somuncu Baba Evi’nde her gün Somuncu Baba’nın manevi ruhuna uygun şekilde somun ekmek ve çorba ikramı yapılırken, ‘Belediyem Benimle’ ekipleri de ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımında bulunuyor.

Ramazan ayının gönüllerin coştuğu, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı bir ay olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Biz de bu mübarek ayda vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. İftar, teravih namazı ve sahurda her akşam farklı bir yerde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, bu ramazan ayını çok daha farklı, heyecanlı ve coşkulu geçiriyor. Kurmuş olduğumuz çadırda sohbetler ve tasavvuf müziği dinletileri eşliğinde vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Özellikle teravih namazı öncesi ve sonrasında bu çadır vatandaşlarımızın buluşma noktası oluyor. Ramazan ayını birlik ve dirlik içerisinde idrak ediyoruz” dedi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki ramazan çadırında ilahiler dinleyen Başkan Dündar, çadıra gelen vatandaşlara Mehmet Emin Ay’ın “Bursevi Eserleri” isimli albümünden hediye etti.