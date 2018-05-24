Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 15:10

Osmangazi’de ramazan coşkusu

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde düzenlediği etkinliklerle ramazan ayının manevi ve kültürel değerlerini yaşatıyor.

Osmangazi’de ramazan coşkusu

24 Mayıs 2018 15:10


11 ayın sultanı ramazan, Osmangazi’de her akşam düzenlenen etkinliklerle dolu dolu geçiyor. Her akşam 5 farklı noktada kurulan iftar sofraları ile 3 bin kişiye iftar veren Osmangazi Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki ramazan çadırında da söyleşi ve tasavvuf müziği dinletileri ile vatandaşların bir araya gelmesini sağlıyor.


Osmangazi Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca Eskici Mehmed Dede Aşevi, Elmasbahçeler Kültür Merkezi, Soğanlı Kültür Merkezi ve Sakarya Kimsesizler Evi’nde kurulan iftar sofraları ile her gün yaklaşık 3 bin kişiye iftar veriliyor. Ayrıca Somuncu Baba Evi’nde her gün Somuncu Baba’nın manevi ruhuna uygun şekilde somun ekmek ve çorba ikramı yapılırken, ‘Belediyem Benimle’ ekipleri de ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımında bulunuyor.


Ramazan ayının gönüllerin coştuğu, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı bir ay olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Biz de bu mübarek ayda vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. İftar, teravih namazı ve sahurda her akşam farklı bir yerde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, bu ramazan ayını çok daha farklı, heyecanlı ve coşkulu geçiriyor. Kurmuş olduğumuz çadırda sohbetler ve tasavvuf müziği dinletileri eşliğinde vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Özellikle teravih namazı öncesi ve sonrasında bu çadır vatandaşlarımızın buluşma noktası oluyor. Ramazan ayını birlik ve dirlik içerisinde idrak ediyoruz” dedi.


15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki ramazan çadırında ilahiler dinleyen Başkan Dündar, çadıra gelen vatandaşlara Mehmet Emin Ay’ın “Bursevi Eserleri” isimli albümünden hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç