Osmangazi’de yaz spor okulları başladı

Kort tenis, taekwondo, basketbol, judo, masa tenisi ve voleybol olmak üzere toplam 6 branşta eğitime başlayan çocuklar ilk derslerinde antrenörleriyle tanışıp, spora yönelik alıştırmalar yaptı. 3 hafta süreyle 3 dönem halinde gerçekleştirilecek eğitime katılan minik sporcular, ilk idmanlarını yapmanın heyecanını yaşadı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Her yaştan insanımızın faydalanması için yaptığımız tesislerimizin dolduğunu görmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Yaz spor okullarında çocuklarımız kort tenis, taekwondo, basketbol, judo, masa tenisi ve voleybolun yanı sıra yüzme branşından da faydalanabilecek. Yüzme kursuna gelmek isteyen minik sporcularımız hafta içi 3, hafta sonu 4 haftalık program halinde Atıcılar, Fatih ve Demirtaş havuzlarında eğitim alacak. İştirak eden çocuklarımıza kurs sonunda birer sertifika takdim edilecek” dedi.

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Osmangazi Belediyesi’nin açtığı Yaz Spor Okulları’ndan yararlanmak isteyenler 0224 243 73 43 numaralı telefondan kayıt yaptacak.