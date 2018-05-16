Osmangazili Raket Dünya Şampiyonası’nda

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan İşitme Engelliler Tenis Türkiye Şampiyonası, Adana Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirdi. İki gün süren müsabakalara, Bursa’nın yanı sıra yurdun dört bir yanından 105 sporcu katıldı. İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası Milli Takım kadrosunu belirlemek amacıyla düzenlenen şampiyonanın tek erkekler kategorisinde Emir Vatansever ikinci olurken, çift erkekler kategorisinde partneri Sercan Yeşilova ile korta çıkan Osmangazili tenisçi birincilik kürsüsüne çıktı.

Elde ettikleri dereceden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Osmangazi Belediyespor Kulübü Tenis Takımı Başantrenörü Nazif Cesur, "Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde özel antrenman programı ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın sonucunu görmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Sporcum Emir, 13 yaşında olmasına rağmen yıl içerisinde göstermiş olduğu derecelerle gelecek için umut vaat ediyor. Eylül ayında Antalya’da düzenlenecek İşitme Engelliler Büyükler Dünya Şampiyonası ve önümüzdeki yıl Ermenistan’da gerçekleşecek İşitme Engelliler Gençler Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek sporcumu yürekten kutluyorum" dedi.