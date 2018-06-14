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14 Haziran 2018 12:16

Osmangazili raketten gümüş madalya

Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcularından Gamze Tuna, 14 Yaş TSYD Kupası Bursa Tenis İl Birinciliği Turnuvası’nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Osmangazili raketten gümüş madalya

14 Haziran 2018 12:16


Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) 2018 yılı faaliyet programında yer alan 14 Yaş TSYD Kupası Tenis İl Birinciliği Turnuvası, Mihraplı Tenis Kortları’nda düzenlendi. Turnuvada 43 kız, 40 erkek olmak üzere toplam 83 sporcu korta çıktı. Osmangazi Belediyespor Kulübü adına kortta raket sallayan Gamze Tuna kendi gurubunda, rakiplerini tek tek yenerek ikincilik başarısını elde etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gösterdiği başarıdan dolayı genç tenisçiyi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.


Gamze Tuna’nın elde ettiği dereceden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı Başantrenörü Nazif Cesur ise ‘‘Gamze, son dönemde elde ettiği dereceler ile gelecek için bizleri umutlandırıyor. Düzenli ve disiplinli geçen antrenmanlarımızın meyvelerini bu şekilde almaktan gurur duyuyoruz. Sporcumu yürekten kutluyorum’’ dedi.




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