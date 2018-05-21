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21 Mayıs 2018 15:22

Osmangazi’nin gol kraliçesi

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi 2017-2018 sezonunun en skorer ismi Osmangazili hentbolcu Anna Kozaieva oldu.

Osmangazi’nin gol kraliçesi

21 Mayıs 2018 15:22


Osmangazi Belediyespor Bayan Hentbol Takımı’nın sezon başında kadrosuna kattığı Ukraynalı sporcu Anna Kozaieva, Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’ne damga vuran oyuncu oldu. Orta oyun kurucu mevkiinde görev yapan Ukraynalı yıldız, 24 haftada 238 gol atarak ligin en skorer ismi oldu. Maç başı 10 sayı ortalamasıyla oynayan Kozaieva, kariyerinin en parlak günlerini Osmangazi Belediyespor forması ile geçiriyor.


Elde ettiği dereceden oldukça mutlu olduğunu belirten Osmangazili yıldız, “Önceki yıllarda Ukrayna’da attığım 260 gol ile seçildiğim en skorer isim unvanına, bu yıl bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yardımcı olan takım arkadaşlarıma, desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl daha iyi bir dereceyle aynı gururu yaşamak istiyorum” dedi.




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