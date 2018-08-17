Osmanlı geleneği Gemlik’te yaşatılıyor

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından Asım Kocabıyık Camii önünde cuma namazı çıkışı vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikram edildi. İkram çeşmesine ilgi gösteren vatandaşlar, Gemlik Belediyesi’ne teşekkür etti. Başkan Refik Yılmaz, “Hizmet noktasında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Fizikî ve kültürel çalışmalarımızın yanı sıra sosyal belediyecilik sahasında da hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Gemlik’imize ve vatandaşlarımıza daha iyi nasıl hizmet edebiliriz, bunun için gayret sarf ediyoruz. İkram çeşmesi de bu hizmetlerimizden birisi. Paylaşmak bizim kültürümüzün bir parçasıdır” dedi.