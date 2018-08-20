Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 11:26

Otobüs şoförü kalp krizi geçiren kadının hayatını böyle kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde halk otobüs şoförünün araç içinde fenalaşan yaşlı kadını kurtarıp hastaneye götürmesi saniye saniye kameralara yansıdı.

Otobüs şoförü kalp krizi geçiren kadının hayatını böyle kurtardı

20 Ağustos 2018 11:26


Alanyurt hattında yolculuk yapan yaşlı bir kadın aniden araç içinde fenalaştı. 49 yaşındaki özel halk otobüsü şoförü İbrahim Türken, durumu hemen fark etti. Sürücü hiç tereddüt etmeden yolcularla birlikte hastanenin yolunu tuttu. Türkmen tarafından otobüsle İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın yolcu tedavi altına alındı.


Halk otobüs şoförü İbrahim Türkmen, araç içerisinde rahatsızlanan yolcuyu sağlık görevlilerine teslim etmesinin ardından yoluna devam etti. Herkesin büyük beğenisini toplayan hareket ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç