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25 Haziran 2018 09:20

(ÖZEL HABER) - Bursa Hayvanat Bahçesi’nin sevimli yavruları dünyaya geldi

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde ilk kez 16 tane iguana yavrusu dünyaya geldi.

(ÖZEL HABER) - Bursa Hayvanat Bahçesi’nin sevimli yavruları dünyaya geldi

25 Haziran 2018 09:20


206 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan bir çift iguananın 16 tane yavrusu dünyaya geldi. Daha önce yumurtlayan fakat gelişim sağlanamadığı için doğmayan yavrular bu defa dünyaya geldi.


Kuzey Meksika, Orta Amerika, Karayip Adaları ve Güney Brezilya Yağmur Ormanları’nda yaşayan iguanalar yaprak, çiçek ve meyve ile besleniyor. Bursa Hayvanat Bahçesi’nde mavi ve yeşil renkte olan bu hayvanlar 10 kilograma kadar gelişim sağlıyor. Hayvanat Bahçesi yetkilileri yavru iguana hakkında bilgi verdi. Doğal kuluçka ortamında yumurtalarını 35-40 santim yerin altında gömüldüğünü dile getiren yetkililer, “30 derece uygun sıcaklığı bulduğunda yumurtalarda gelişim oluşuyor. Bu sene bu gelişim oluştu. 16 tane iguana yavrusu aldık. Onlar büyüyünce onları ayrı bir yere alacağız. Bursa Hayvanat Bahçesi’nde ilk kez yavru alıyoruz. Daha önce yumurta olmuştu fakat gelişim sağlanamamıştı. Bu sene güzel ortam sağlanınca yavruları aldık. 90 gün civarında yumurtada gelişen yavrular daha sonra kabuğu kırarak dışarı çıkıyor” dedi.




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