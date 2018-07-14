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14 Temmuz 2018 08:41

(Özel Haber) Cedric olamadan asker oldu

Bursa’da yaşayan 24 yaşındaki Ercan Şentürk arkadaşları tarafından çizgi film karakteri Cedric’e benzetilince ismini de karakter ile aynı yapmak için mahkemeye başvurdu.

(Özel Haber) Cedric olamadan asker oldu

14 Temmuz 2018 08:41

Kimlik bilgileri kontrol edilen Şentürk’ün asker kaçağı olduğu tespit edilince askerlik şubesine teslim edildi.


Bursa’da yaşayan Ercan Şentürk arkadaşları ve yakın çevresi tarafından Belçikalı karikatürist Raoul Cauvin tarafından yazılmış ve Laudec tarafından çizgiye aktarılmış bir çizgi dizi karakteri olan Cedric’e benzetilince isim değişikliği için kolları sıvadı. Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne isim değişikliği talebi ile başvuran Şentürk’ün almak istediği isim adliye personelini hayrete düşürdü.


Ercan ismini Cedric olarak değiştirmek isteyen gencin dava açma talebi kabul edildi ve işlemleri yapılmak üzere kimlik bilgileri istendi. Şentürk’ün Ulusal Yargı Ağı ve Bilişim Sistemleri (UYAP) üzerinden yapılan kimlik sorgusunda asker kaçağı olduğu fark edildi. Adliye koruma büro amirliğine konuyla ilgili bilgi verilmesiyle mahkemeden alınan Şentürk askerlik şubesine teslim edildi.


Şentürk’ün isim değişikliği talebi ile açmak istediği davanın ilk celsesi 12 Temmuz Perşembe günü görüldü. Mahkemeye katılmayan Şentürk’ün yapılacak ikinci celseye katılmaması durumunda isim değişikliği için yatırdığı harç artacak ve üçüncü celseye de katılmadığı takdirde dosyası kapanacak.




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