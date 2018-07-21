Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Bursa
  •  » (Özel Haber) Sahipli Köpeği Çalan Hırsız Güvenlik Kameralarını Hesaba Katmadı
21 Temmuz 2018 09:09

(Özel haber) Sahipli köpeği çalan hırsız güvenlik kameralarını hesaba katmadı

Bursa’da sahipli köpeği çalan hırsız kameralara yakalandı.

(Özel haber) Sahipli köpeği çalan hırsız güvenlik kameralarını hesaba katmadı

21 Temmuz 2018 09:09


Mişa adlı sahipli köpek, evlerinin önündeki benzinlikte yeşil alanda oyun oynadığı sırada bir adam tarafından tasmasından sürüklenerek götürüldü. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde saçsız, beyaz gömlekli, 35-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen şüphelinin yeşil alanda oyun oynayan köpeği tasmasında tutarak sürüklediği görülüyor. Bir başka güvenlik kamerasında ise bir dükkanın önünde durup köpeğin tasmasını sökmeye çalıştığı, fakat yoldan geçen bir kadının köpeği sevmek istemesi üzerine tasmayı sökmekten vazgeçtiği ve sonra ortadan kaybolduğu görülüyor.


Köpeğin sahibi Büşra A, çocuklarının en iyi arkadaşı olduğunu söylediği Mişa’nın bulunması için Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip şikayette bulundu. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyip, köpeği çalan hırsızın eşkalini belirledi. Büşra A, köpeğini bulanların insaniyet namına çevredeki en yakın polis karakoluna başvurmasını istedi.


Mişa’nın tarçın renginde, İngiliz cooker cinsi ve 1 yaşında olduğu, burun deliklerinin sağ tarafının siyah ve sol tarafının beyaz olduğu bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç