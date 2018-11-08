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(Özel) Otobanda motosiklet şov

Bursa-İzmir oto yolunda 300 kilometre hıza ulaşan, zaman zaman 170 kilometreyi bulan hızla tır ve otomobillerin arasından geçen motosiklet sürücülerinin gösterisi yürekleri ağızlara getirdi.


Sadece kask takan motosiklet sürücüleri, akan trafiğin arasında yaptıkları hareketlerle adeta izleyenlerin nefesini kesti. Motosikletli hız tutkunlarının otobanda 300 kilometre hıza çıkarak hayatlarını tehlikeye atması gözlerden kaçmadı.


Tek teker ile 200 kilometre hıza ulaşan gençler zaman zaman da tır ve otomobillerin arasından geçerken o anlar da kaydedildi.


Adrenalin tutkunlarının kara yolundaki ölüme meydan okuma yolculukları kazasız sona erdi.

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