(Özel) Otobanda motosiklet şov

Sadece kask takan motosiklet sürücüleri, akan trafiğin arasında yaptıkları hareketlerle adeta izleyenlerin nefesini kesti. Motosikletli hız tutkunlarının otobanda 300 kilometre hıza çıkarak hayatlarını tehlikeye atması gözlerden kaçmadı.

Tek teker ile 200 kilometre hıza ulaşan gençler zaman zaman da tır ve otomobillerin arasından geçerken o anlar da kaydedildi.

Adrenalin tutkunlarının kara yolundaki ölüme meydan okuma yolculukları kazasız sona erdi.